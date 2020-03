Koronawirus. Wielka Brytania. Boris Johnson zakażony. Mateusz Morawiecki życzy zdrowia

"Z wirusem wygramy tylko wspólnie, a nie wprowadzając sztuczne podziały i zamęt. Również ten informacyjny. Mówiłem o tym w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Właśnie się dowiedziałem, że Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson jest zakażony koronawirusem. Życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia i dużo siły do walki! Jak mówią Anglicy: Boris - keep calm and carry on!" - podsumował.