Koronawirus. Wiele zakażeń w bastionach antyszczepionkowców

Sceptycyzm wobec szczepień jest świadomie wykorzystywany przez grupy prawicowe, zwłaszcza na wschodzie Niemiec i to wbrew tamtejszej kulturze – uważa Holnburger. – To zadziwiające, bo to właśnie te (wschodnie) landy odznaczały się przed koronawirusem bardzo wysokim poziomem zaszczepienia, choćby przeciwko odrze czy tężcowi – zauważa. To spadek po NRD, gdzie panował obowiązek szczepień, w przeciwieństwie do wielu landów zachodniej RFN.