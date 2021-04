Koronawirus. Warszawa opustoszała przed Wielkanocą. Dr Sutkowski zmartwiony

Na ulicach Warszawy w piątek nie było korków - był to sygnał, że mieszkańcy stolicy wyjechali na Wielkanoc poza miasto. - Teoretycznie można zakładać, że część wyjeżdżających osób ze stolicy udała się do swoich pustych domów letniskowych, ale pogoda temu nie sprzyjała. Mam obawy, że część osób się nie pilnowała i lekceważyła przepisy. To wyjdzie za tydzień w statystyce - mówił w programie "Newsroom" WP dr Michał Sutkowski. Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych przewiduje, że w nadchodzących dniach dojdzie do rekordów pod względem liczby zgonów, ponieważ wynik będzie skumulowany z ostatnich dób. - Dane raportowane od czwartku do soboty będą w tym kontekście najbardziej charakterystyczne (...). Wydaje mi się, że obowiązujące do 9 kwietnia obostrzenia będą przedłużone, liczba zakażeń się nieco zmniejsza, ale nie powinna nas uspokajać - dodał Sutkowski

