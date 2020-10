Koronawirus. Walczą z pandemią, dodatku nie dostaną. "To skandal"

Koronawirus przybiera na sile. Rośnie też niezadowolenie personelu medycznego. Każdy miał otrzymać dodatek covidowy, jednak tak się nie stanie. - To skandal - mówi nam ratownik. - Oburzenie to mało powiedziane - dodaje lekarka.

PiS nowelizacją wycofał się z przegłosowanego najpierw przez Senat, później Sejm dodatku covidowego dla wszystkich medyków. Rządzący ocenili, że był to błąd - stuprocentowy dodatek zgodnie z nowelizacją otrzymają ci, którzy zostaną skierowani do walki z pandemią.

- To skandal - mówi nam Tomasz Komorowski, ratownik z Warszawy, który jeszcze do niedawna jeździł w karetce pogotowia przewożąc zakażonych koronawirusem pacjentów.

- W mojej ocenie ma to na celu skłócić nas medyków i upokorzyć. Osobiście uważam, że każdy człowiek pracujący przy COVID-19 powinien mieć znacznie większe wynagrodzenie, niż przy pracy bez pandemii, teraz to my narażamy nasze i naszych bliskich życie i zdrowie, a zarabiamy śmieszne pieniądze. To od nas się wymaga, abyśmy pracowali ponad dwa etaty i to robimy, dla was wszystkich, abyście dostali pomoc. Ale my nie jesteśmy nadludźmi, czy maszynami, musimy mieć możliwość regeneracji - dodaje.

Przyznaje, że medyków jest coraz mniej, bo odchodzą z pracy.

Koronawirus w Polsce. Szymon Hołownia o godzinie policyjnej

Koronawirus w Polsce. "Od lat nie traktują nas poważnie"

- Obietnica dodatku była zanętą rzuconą po to, aby pozyskać personel do szpitali polowych - ocenia inny ratownik medyczny, Przemek Gawłowski z Niepołomic (woj. małopolskie), który na co dzień ma styczność z osobami zakażonymi koronawirusem. Podkreśla, że ratownicy są przecież na pierwszej linii z osobami podejrzanymi bądź też zakażonymi COVID-19.

Dodaje, że od samego początku ta zapowiedź była przez wielu medyków traktowana "z przymrużeniem oka".

- Ministerstwo zdrowia od lat nie traktuje nas poważnie. Zapominają, że w momencie, kiedy każdy z nas weźmie dzień wolny, spowoduje to to, że żadna karetka w Polsce nie wyjedzie - ocenia ratownik medyczny.

- Przykro nam jest, ale to pokazuje, jaką wiedzę ma rząd o pracy i obowiązkach ratownika medycznego. Taki dodatek na pewno dałby motywację do dalszej pracy, której dzisiaj coraz częściej brakuje. My robimy swoje, bo społeczeństwo nie powinno cierpieć za brak rozwiązań systemowych - podsumowuje.

Koronawirus. "To my trzymamy ten kraj przy życiu"

Oburzenia nie kryje też pani Monika, lekarka pracująca w przychodni POZ w województwie kujawsko-pomorskim.

- Myślę, że oburzenie to mało powiedziane. Po raz kolejny nikt się z nami nie liczy, nawet w takim momencie, kiedy jesteśmy tak ważni - ocenia w rozmowie z WP. - Osoby skierowane przez wojewodów to będzie mniejszość, to tylko osoby, które będą gdzieś "łatac dziury", albo będą w szpitalach polowych, jeżeli w końcu takowe powstaną - dodaje lekarka.

Przypomina, że w każdym szpitalu teraz są izolatoria i oddziały covidowe. - Zarówno przychodnie POZ, jak i szpitale każdego stopnia zabezpieczenia, każda izba przyjęć w tym kraju zajmuje się teraz pacjentami covidowymi. I w zasadzie tylko tymi, bo z niczym innym juz nie dajemy rady - stwierdza.

- Każdemu te dodatki do pensji się należą: za zajmowanie się tymi pacjentami, wzrost odpowiedzialności i narażenie zdrowia i życia swojego, a także swoich rodzin. Nam się należą, a nie politykom. To my ostatkiem sił trzymamy ten kraj przy zyciu! - podsumowuje.

Koronawirus. Dodatki dla medyków. Minister zdrowia tłumaczy

Minister Zdrowia Adam Niedzielski doprecyzował na Twitterze: "Przypominam, że osoby nieskierowane przez wojewodów, ale walczące z COVID-19 w jednostkach wskazanych przez wojewodów otrzymają 100% dodatku na podstawie polecenia wydanego NFZ (teraz 50%). Ustawa miała regulować tylko wynagrodzenie osób skierowanych".

Lekarka, z którą rozmawiamy, komentuje: - Z doświadczenia wiemy, że dodatków z NFZ nikt na oczy jeszcze nie widział.

- Nikt nie uwzględnia, że teraz w tę walkę uwikłana jest cała służba zdrowia, że wszyscy się narażamy. Ratownicy chociażby są w bardzo złej sytuacji, bardzo mało zarabiają i nie dostają żadnych dodatków - dodaje.

Podobny głos pojawił się w komentarzu od Porozumienia Rezydentów.