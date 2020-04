Koronawirus w Wielkiej Brytanii. "Jesteśmy na delikatnym i niebezpiecznym etapie"

Dominic Raab zakończy pełnić rolę tymczasowego kierownika rządu w niedzielę. O powrocie Borisa Johnsona poinformował kilka dni temu "The Daily Telegraph". Według ustaleń gazety, zmiana wynika z jego lepszego samopoczucia po przebytej infekcji SARS-COV-2, ale również z konieczności działań podczas pandemii. Rzeczniczka urzędu premiera potwierdziła w sobotę wieczorem, że Boris Johnson wróci w poniedziałek do pracy.

Boris Johnson do szpitala z powodu pogorszenia stanu zdrowia po zakażeniu koronawirusem trafił na początku kwietnia. Ostatnie dwa tygodnie spędził w wiejskiej rezydencji premierów w Chequers. Choć formalnie Johnson nie pracował od czasu opuszczenia szpitala po przebytej COVID-19, to w rezydencji w Chequers podczas rekonwalescencji przyjmował doradców, a część obowiązków wykonywał zdalnie .

Wielka Brytania na delikatnym i niebezpiecznym etapie epidemii

Dominic Raab, który do tej pory pełnił rolę tymczasowego kierownika rządu w Wielkiej Brytanii, podczas rozmowy ze stacją Sky News powiedział, że kraj znajduje się "na delikatnym i niebezpiecznym etapie epidemii". - Musimy się upewnić, że robiąc kolejne kroki, stoimy pewnie. Postępujemy bardzo ostrożnie i trzymamy się zaleceń medycznych, naukowych. Teraz są to zasady dystansu społecznego, ale jednocześnie odrabiamy wszystkie zadania domowe, aby upewnić się, że jesteśmy przygotowani w odpowiednim czasie do następnego etapu - powiedział Dominica Raab.