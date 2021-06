Koronawirus w USA. Kontrowersyjny pomysł Trumpa

Autorami książki jest Yasmeen Aoutaleb i Damiana Paletty. Z ich informacji wynika, że w lutym 2020 roku doszło do spotkania w Białym Domu. To na nim Donald Trump zaproponował, co zrobić w przypadku obywateli USA, którzy zostali zakażeni wirusem SARS-CoV-2 za granicą.