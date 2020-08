Koronawirus w Senacie. Piotr Zgorzelski: niektórzy parlamentarzyści uważają, że epidemia to ściema

Wicemarszałek Sejmu komentował także czwartkowe zaprzysiężenie prezydenta. - Prezydium i kancelaria Sejmu podchodzą poważnie do tematu koronawirusa w parlamencie. Ale jest parlamentarzystów, która zamierza bojkotować zalecenia sanitarne i na przykład nie zakładać maseczek. Oni ulegli tezie o tym, że epidemia to ściema - mówił Piotr Zgorzelski. Poseł PSL nie chciał jednak „ujawniać jakie barwy partyjne mają takie poglądy”.

- Trudno ograniczać chęć parlamentarzystów do udziału w Zgromadzeniu Narodowym. Niemożliwe też, aby na kilkadziesiąt godzin przed nim zmieniać regulamin. Z ramienia PSL rekomendowałem porozumienie z przewodniczącymi klubów i apelowanie do posłów o zachowanie minimum parlamentarzystów w proporcjach zgodnych, co wielkości klubu. Pozostali goście mogą wtedy przebywać np. w Sali Kolumnowej - oświadczył polityk.