Koronawirus w Polsce. Zostaną zamknięte szkoły? Krzysztof Śmiszek komentuje

A czy minister Szumowski zdaje egzamin lubię styl prowadzenia czy lubię coś zbyt może łagodnie powiedziała No ale podoba mi się styl prowadzenia spokojnej z Polakami czy a trzeba rozróżnić oczy tato prowadzenie spokojnej debaty jest niezwykle istotnym elementem polityki prewencyjne jakby to nie podkręcanie atmosfery mówienie wprost ale ma zarząd mówi prawdę i że rząd dzieli się informacjami ze społeczeństwem Tak tak jak naprawdę jest minister Szumowski i wydaje się być osobą dosyć spokojną przygotowaną dosyć do swojej roli ale chciałbym żeby cały rząd tak tak pracował A czy szkoły powinny być zamknięte bo na razie w tej chwili jest to w decyzji w gestii dyrektorów samorządów Niektóre są zamykane nikt uniwersytety są zamykane niektóre nie Nie jestem lekarzem i nie jestem też o specjalistą epidemii ale wydaje mi się że jeśli nie które uczelnię są zamykane a niektóre nie to nie ma sensu albo albo stawiamy sprawę jasno i powinniśmy raz na a i porządnie podjąć decyzję na przykład zamknięcia tych wszystkich szkół przedszkoli uczelni wyższych na dwa tygodnie po to żeby naprawdę zahamować teraz rozprzestrzenianie się tego wirusa żeby ta ten okres wylęgania się wirusa po prostu przeszedł i moglibyśmy wrócić do normalnego do normalnego trybu życia będzie taka podjęta decyzja o zamknięciu Szkół przedszkoli i wszystkich innych placówek oświatowych trzeba będzie to uszanować i trzeba będzie to zrozumie tylko pan też wykłada na Uniwersytecie że już nie zobaczę i dam bo to jest ten ale ale znam mamy marzec co powiedzieć w tej chwili tym którzy przygotowują się chociażby do egzaminu kończącego studia magisterskie go i co odkładamy na rok za to że nie wiem czy na rok ale myślę że jest też termin wrześniowy na przykład z i można to wszystko zorganizować sprawnie działające państwo ma procedury na każdy wypadek na każdą sytuację która takie wrażenie że czasami jako jestem w sejmie od kilku miesięcy i obserwuję na przykład działania rządu to mam takie działa ale takie takie przeświadczenie że od czasu do czasu wychodzi jednak ta to to państwo z tektury czy państwo z która jest dziurawa jak durszlak No już nie wchodząc w szczegóły Wczoraj na komisji sejmowych próbowaliśmy pokazać jak nie działa prokuratura jak nie działa Nie działają inne służby jeśli chodzi o odzyskiwanie pochodzącego z przestępstwa i to i za pomocą dyskusja Natomiast mam takie wrażenie że nie można przekładać interesu studentów którzy akurat nie będą mieli możliwości zdany egzamin na zdrowie publiczne to jest najważniejsza wartość w społeczeństwie i zdrowie publiczne bezpieczeństwo