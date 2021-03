Koronawirus w Polsce. Zdumiewające słowa gościa WP. "Nie jest tak źle"

Trzecia fala epidemii koronawirusa w Polsce zmusza rząd do nieustannej aktualizacji strategii walki z SARS-CoV-2. Codzienne raporty Ministerstwa Zdrowia pokazujące, w jakim tempie przybywa zakażeń w naszym kraju budzą niepokój znakomitej większości ekspertów, którzy alarmują, że może dojść do załamania się systemu ochrony zdrowia. Jednak gość programu WP "Newsroom" były podsekretarz stanu w resorcie zdrowia Krzysztof Łanda stwierdził, że sytuacja w Polsce w cale nie jest tak zła, jak pokazują ją media. - Wskaźnik nowych zakażeń dziennych, to nie jest najlepszy wskaźnik. Najważniejsze jest obłożenie łóżek szpitalnych, liczba zgonów i osób podpiętych do respiratorów - powiedział. Łanda dodał, że to właśnie wymienione przez niego wartości powinny być brane pod uwagę przy wprowadzaniu nowych obostrzeń. Rozmówca Agnieszki Kopacz bardzo krytycznie ocenił również decyzje podejmowane w ostatnim czasie przez rząd. - To nie jest polityka oparta na dowodach. To jest polityka dosyć przypadkowa kierowana PR-em i spełnieniem oczekiwań niektórych wyborców. To jest political fiction - stwierdził Krzysztof Łanda.

