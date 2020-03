WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Koronawirus w Polsce. "Zarządzenie marszałek Elżbiety Witek powodem do niepokoju" Magdalena Biejat w programie WP #Newsroom oceniła, że państwo zdaje egzamin w obliczu koronawirusa. Przyznała jednak, że nie jest przekonana... Rozwiń Można się spodziewać że Unia Europ … Rozwiń Transkrypcja: Można się spodziewać że Unia Europejska dorzuci Pękające Trochę Grosza na Oto apelował również Minister zdrowia z którego inicjatywy Spotkanie piątkowe odbyło Zaoferował że Takiego funduszu który Unii euro Ruch Przez korzystać ale apelował również o ważną Ogranicz Wpływać na nie Na to żebyś Mieli zabezpieczone Stałe dostawy I środków To ze względu na chorych Personel Zdał do tej pory egzamin naprawdę na 6 I musimy zadbać o lekarzy pielęgniarki Medycznych inspekcję sanitarną te osoby Pracują 24 godziny na dobę i nie wiadomo jak długo Z takim obciążeniem i w takiej Będą musieli podanie o co Kończymy ten ten Czy państwo na Termomiks Moim zdaniem tak Ufamy Ochronie zdrowia W tej chwili W pracy Natomiast państwo mówi jeszcze o Zachowuje parlamentu A nie wiem czy Opinia wie o tym że W Koronawirus Stało się Przyczynkiem do nowego zarządzania Pani Do tego żeby ograniczyć dostęp do sejmu również I tutaj ja nie jest Nie mamy Takie tak silne obos Dla kogo Dla dziennikarzy dla Asystentów posłów dla gości Pamiętajmy że goście To nie są tylko osoby które przechodzą na wycieczki ale to są strony Na które Przestańcie ze strony społeczne Po torze przechodzą na posiedzenie komisji żeby jest trudniej czy już jest trudniej czy będzie trudniej najbliższego tego I to jest powód dla mnie osobiście do niepokoju ponieważ Obawiam się że To w przypadku Koronowie Może być kolejnym pretekstem do tego żeby jeszcze przymykać te drzwi do sejmu dla Dla dziennikarzy I tutaj Obawiała bym się że że same stanie się jeszcze bardziej tak trudno dostępna Węże koronawirus kiedyś odejdzie Zaostrzenia w Przede wszystkim nie sądzę żeby w tej chwili aż tak poważnie Były konie Bardzo ciekawe posiedzenia komisji Komisja Polityki Kasia Na dzień przed posiedzeniem Sejmu żeby rozmawiać o sprawozdaniu Inspekcja pracy to jest temat który jest żywo i teraz Zawodowe którzy Pracownik I dobrze bo gdyby ich obecność była zagwarantowaną ciekawostkę a propos odwiedzin w Parlamencie Europejskim W parlamencie Została Procedura Nie wpuszczą Na teren farma Przedstawicieli państw Afryki Gdzie między innymi pani minister Potykacz Odpowiedzialna za ten szczyt natomiast wpuszczono na teren parlamentu dokładnie tego samego dnia w tym Która była na NW zatem myślę Jeżeli są jakieś obostrzenia dotyczące Odwiedzający hymny Miejsce wszyscy powinni się do tego stosować i nie sądzę pani Żeby ten Przedwczesne bo za W ostatnich dobie mamy Call Przypadki i zawsze Lepiej zapobiegać niż leczyć także jeżeli Możemy ograniczyć teraz kontakt oczywiście bez paniki ale Opel apelujemy o zdrowy rozsądek To myślę że to jest rozsądne działanie Tym bardziej że Komisje się odbywają i nikt tutaj porządku Nie burzy Życzymy sobie Polak I tutaj Studio