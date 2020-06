Koronawirus w Polsce. "Założę maseczkę, bo ze Śląska". KO składa wniosek do komisji etyki

Borys Budka: PiS szerzy mowę nienawiści

Rosa uważa, że słowa Płonki były skierowane nie tylko do niej, ale także do wszystkich osób z regionu. Przypomniała o hejcie, który wylał się na mieszkańców województwa śląskiego. - Zamiast wytykania nas palcami proponuję, aby premier Mateusz Morawiecki, jako poseł z Katowic, zajął się trudną sytuacją na Śląsku. To odpowiedzialność rządu i ministrów, Łukasza Szumowskiego czy Jacka Sasina - twierdzi polityk KO.