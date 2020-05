Koronawirus na Śląsku. Mamy apelują: bez testów na kwarantannie mamy związane ręce

Liczba zakażeń koronawirusem na Śląsku cały czas rośnie, a wraz z nią liczba rodzin, które zamykają się w domach na kwarantannie. Województwo śląskie codziennie rejestruje największą liczbę zakażeń koronawirusem w Polsce. Wirtualna Polska od kilku dni rozmawia z matkami dzieci zakażonych koronawirusem, które zmagają się z brakiem dostępu do służby zdrowia, informacji o tym, co mają robić w krytycznych sytuacjach i tygodniami oczekują na wyniki testów na koronawirusa.

Dotarliśmy m.in. do matki chorej 2-letniej dziewczynki, która na wyniki testów czekała ponad dwa tygodnie . Szpital jednoimienny bez pozytywnego testu nie mógł przyjąć dwulatki do szpitala, a rodzice dziewczynki zamknięci w kwarantannie nie mogli opuścić domu.

Dowiedzieliśmy się, że rybnicki sanepid jest w ekstremalnie trudnej sytuacji . Podczas pandemii pracuje z takimi zasobami pracowników, jak przed jej wybuchem, dlatego w placówce brakuje rąk do pracy, a regulacje prawne i system zawodzą. Z tymi problemami każdego dnia zmagają się rodziny mieszkające na Śląsku.

Koronawirus na Śląsku. "Rozkładamy ręce"

- Zostaliśmy poddani dwutygodniowej kwarantannie i poddaliśmy się testom na koronawirusa. Ale co z tego, skoro nikt nie powiadomił nas o wynikach – mówi Anna z Żor, mama chorego na COVID-19 chłopca, która przez kilka tygodni walczyła o to, aby otrzymać informację o wyniku testu na koronawirusa u swojego syna.

- Mąż pracuje w kopalni i tam miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Na początku maja zarówno mój mąż, ja, jak i mój syn, zaczęliśmy mieć objawy choroby. W przypadku mojego syna wynik był kluczowy, bo cierpi on na chorobę układu krążenia. Od wyniku testu zależała decyzja o ewentualnym leczeniu hematologicznym – opowiada Anna.

Jak twierdzi rodzina przez kilka dni próbowała dodzwonić się do sanepidu. Bez skutku. - Potem dzwoniliśmy do stacji epidemiologicznej w Katowicach, gdzie dostaliśmy informację, że wyniki moje i mojego męża znajdują się w komputerze. Ale nie ma tam wyników testów mojego syna. Pani, z którą rozmawialiśmy nie była upoważniona do podania nam wyników testów. Obiecała jednak, że postara się zawiadomić o tym sanepid – mówi Anna.