Koronawirus w Polsce. Zakażona 16-latka tułała się po szpitalach wiele godzin

Koronawirus w Polsce. Zakażona 16-latka wiele godzin szukała miejsca w szpitalu

- Kiedy u nas lekarz pediatra to dziecko obejrzał, to jedyne, co mogliśmy zrobić (chociaż to wbrew obowiązującym przepisom, rozporządzeniom i zasadom), to zaproponować, że możemy położyć ją na strefie buforowej, na co oczywiście – i słusznie – nie zgodzili się rodzice – powiedział TVN24 Krzysztof Grzegorek, dyrektor szpitala powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.