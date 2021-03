Koronawirus w Polsce. Zabraknie miejsc w szpitalach? Wojciech Konieczny kreśli czarny scenariusz

- Nieciekawy i przykry będzie los pacjentów, którzy będą się zgłaszać do szpitala, a którzy nie będą chorowali na COVID-19. Najbardziej będzie brakować miejsc dla tzw. pacjentów internistycznych - z chorymi płucami, z chorym sercem, wątrobą, nerkami, żołądkiem, z cukrzycą, z nadciśnieniem. Ci pacjenci nie będą mieli miejsc. Brakowało ich już przed epidemią - mówił dyrektor szpitala miejskiego w Częstochowie Wojciech Konieczny (Lewica) w programie "Tłit", komentując polecenie przekształcania kolejnych oddziałów szpitalnych na covidowe. Pytany, czy Polska będzie bić rekordy w liczbie zgonów, odparł: "Oby tak nie było, ale może się to zdarzyć. Ilość zgonów wskazuje na to, że mamy o wiele więcej zachorowań na COVID-19 niż jest w statystykach i system jest niewydolny w zakresie innych chorób. Ale to nic nowego. System był niewydolny przed epidemią".

Rozwiń