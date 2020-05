Koronawirus w Polsce. Za wyjątkiem klas 1-3 pozostali uczniowie przed wakacjami już nie wrócą do szkół

WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

25 maja wracają do szkół klasy 1-3, ale uczniowie pozostałych klas nie będą już mieli lekcji w tym roku szkolnym - mówi w programie specjalnym... Rozwiń Panie Ministrze bo mówimy o klasac … Rozwiń Transkrypcja: Panie Ministrze bo mówimy o klasach 1-3 to szkoły mają być przygotowane do prowadzenia zajęć opiekuńczych A rozumiem że pozostałe roczniki czyli dzieci starsze to do końca roku zostają w domu trybie nauki zdalnej kontynuują rok szkolny aż do końca do podsumowania No nie wiem czy dyrektorzy przez internet się z nimi pożegnają i wyszłam na wakacje serca tak mamy dwie rzeczy jeżeli chodzi o klasy 1-3 przede wszystkim zależy nam na to aby faktycznie skoncentrować się na tej działalności i wychowawczy ale tam oczywiście też jest możliwa działalność dydaktyczna bo tej nie zawieszamy ona będzie mogła być prowadzona w przypadku tych uczniów którzy nie będą w szkole dalej postaci zdalnej natomiast jak pan redaktor powiedział dla pozostałych uczniów dalej będą to działania w postaci i Nauki na odległość i jak będzie wyglądało to to podsumowanie zakończenie roku szkolnego 26 czerwca No myślę że może to wyglądać w różnym stopniu To zależy oczywiście od sytuacja też proszę zauważyć że byliśmy 24 kwietnia zakończenie zajęć w klasach które kończą się maturą i tam też i została przeprowadzona klasyfika sposób bezproblemowy czyli rady Pedagogiczna w sposób zdalne podejmowały uchwały o klasyfikacji uczniowie zostali sklasyfikowani zostały wystawione oceny niestety nic na przeszkodzie żeby w podobny sposób przeprowadzić klasyfikacje także w pozostałych klasach A co potem wysłanie uczniom mailem świadectwa do samodzielnego świadectwo jest drukiem i po prostu ten dokument musi oczywiście mieć formalnie formę papierową Natomiast możemy sobie byłoby w której przypadku rekrutacji będzie można w jej początkowej przebiegu wysłać ten dokument w formie elektronicznej w formie czy innej tak bo oczywiście za tym wszystkim idzie także rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i pani miejsce pierwszy raz w historii a przynajmniej tej historii którą wielu z nas pamięta dzieci w szkołach ten ostatni dzień do ręki nie dostaną tego świadectwa nie będą wędrować ze świadectwami po ulicach Można oczywiście sobie wyobrazić bardzo różne sytuacje także ten odbiór świadectw ewentualnie w takiej formie która będzie zapewniała bezpieczne i higieniczne warunki bo też w taki sposób że przeprowadzona tak te operacje w szkołach podstawowych w klasach maturalnych tutaj też nic nie stoi na przeszkodzie też chyba nic się nie stanie jeżeli te świadectwa promocyjne pozostaną w szkole Jeżeli taka będzie Wola rodziców ale to w takim razie Panie Ministrze możemy jasno poinformować naszych widzów uczniów którzy nas oglądają w tym roku do szkół już nie wrócicie w ten na ten moment i te decyzje które zapadły No i to rozporządzenie które będzie wydane to zajedź będzie do 26 czerwca czyli do końca zajęć dydaktycznych Tak możemy to potwierdzić co musiałoby się wydarzyć żeby mogła być w ogóle brana pod uwagę taka scenariusz że jeszcze w tym roku szkolnym szkoły w ogóle zaczął funkcjonować to już jest tylko taki political fiction czy w ogóle jest brany pod uwagę taki scenariusz No raczej chyba to pierwszy o czym mówił pan dlatego że równocześnie mamy sytuację w której w klasach 8 będzie egzamin czyli on praktycznie na 3 dni wyłączy funkcjonowanie szkół podobnie w szkołach ponadpodstawowych trzy kluczowe przedmioty obowiązkowe ona też praktycznie wyłączają pracę szkół ponadpodstawowych z tego powodu na tekst automatycznie będą to dni wolne mamy Także Boże Ciało więc patrząc na kalendarz i egzaminów zewnętrznych i ten kalendarz dni wolnych No wydaje się że to co Proponujemy czyli konsultacje dla dla uczniów na ten moment jest wystarczająca