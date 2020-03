WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus w Polsce. Wybory prezydenckie 2020. Roman Giertych: PiS prze ws. Andrzeja Dudy Znany adwokat skomentował słowa Andrzeja Dudy, który powiedział, że "jeżeli są warunki, by iść do sklepu, to można pójść na wybory". - Myślę,... Rozwiń mamy warunki żeby wejść do sklepu … Rozwiń Transkrypcja: mamy warunki żeby wejść do sklepu to można iść na głosowanie jakby pan skwitował osobę która w ten sposób zachęca do Polaków żeby uczestniczyć 10 maja w wyborach prezydenckich Myślę że uważa że wybór prezydenta jest dla Polaków tak samo niezbędny jak jedzenie picie ponieważ mówiłem ty konkretnie o wypowiedzi pana prezydenta Dudy uważam że on sądzi że jego wybuch na ponowną kadencję jest dla chłopaków Tak niezbędny je picie jedzenie Myślę że się że przeceniają znaczenie osoby i skończyłem ale to znaczy że co że nie potrzebujemy prezydenta No ja rozumiem że trochę trudno byłoby już takiej bezkrólewie żyć potrzebujemy prezydenta oczywiście ale nie takie jedzenie i picie po to możemy wyjść do sklepu aby zaspokoić najbardziej podstawowe potrzeby w czasach epidemii nie jest na wybory prezydenckie i to jest oczywiste Nie wynika wprost z Konstytucji jest zdrowego rozsądku Pana zdaniem dlaczego Prawo i Sprawiedliwość bardzo do tych wyborów i na ten moment cały czas podtrzymuje narrację w że 10 maja wybory mogą się odbyć oczywista novika jest taka że powodem tego zaangażowanie jest przeświadczenie że nie mają do tego kandydata bo Gdyby mieli dobrego kandydata to było na jesieni wybory przeszły albo inaczej zauważyłem że nie poradzą sobie sytuację gospodarczą w której się znaleźliśmy przez PiS przez dali pieniądze które wszystkie państwa zbierały w czasie pospolity na daną godzinę a oni wydali te pieniądze na przetwórstwo wyborcze na przechowywanie ludzi Nie zwracali uwagi na kłamstwa na łamanie konstytucji nie ma sensu jak zły kandydat jaką nawet już do młodzieży się zwraca za pośrednictwem telefonu za pośrednictwem tiktoka No to przecież można zagłosować może elektronicznie właśnie w ten sposób skoro prezydent jest na tiktoku jest ty jak już ta żywność jak już to określiliśmy no to to to może potrzebujemy po prostu żeby wybrać go Ja jestem za tym żeby były możliwość elektronicznego Ale to trzeba dobrze przygotować i zgodnie z orzecznictwem trybunału konstytucyjnego nie można dokonywać zmian których się wyborczych wyborczym na pół roku przed wyborami więc możemy tak zrobić i je wprowadzić co do następnych wyborów prezydenckich czy parlamentarne ale w chwili obecnej mamy takie przepisy jakie mamy nie ma możliwości wyborczych 10 maja to by oznaczało że pod koniec maja 2 listy wyborców poszłoby do chór znaczeniu cmentarnym A to byłoby super bo każda osoba Jankesa mogą też jeszcze w komisji wyborczej podjął decyzję że uczestniczy w tej procedurze będzie przestępstwo sprowadzenie niebezpieczeństwa w wielkich rozmiarach dla nieokreślonych grupy osób i sądzę że takie osoby będą później ukarany jestem