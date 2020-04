Koronawirus w Polsce. Wybory prezydenckie 2020. Profesor Ryszard Piotrowski o Jarosławie Gowinie

czy te propozycje które złożył wicepremier Gowin są zgodne z konstytucją i mogą wejść tak szybko w życie żebyśmy Żebyśmy przeprowadzili je do 10 maja do czasu wyborów szczegółów nie znamy ale nie to co pozycje są niezgodne z konstytucją dlatego że konstytucja nie przewiduję i nie dopuszcza wprowadzania jednorazowych wyjątków od stanowi Można oczywiście przedłużyć kadencję prezydenta do siedmiu lat ale będzie to się odnosiło do prezydenta wybranego w wyborach 10 ma prawo nie działa wstecz tutaj mielibyśmy przecież zmianę reguł prezydenturę w trakcie trwania prezydentury No a co więcej mamy stan właściwie zbieżny z sanepidem i zbieżny nadzwyczajnym stanie nadzwyczajnym Konstytucji zmieniać nie można panie profesorze ale wyjaśnimy jeżeli chodzi o teorii i zasady Co musi się stać żeby można było zbyt konstytucję zmienić musi być ona zmieniana zgodnie z prawem to znaczy jedyną możliwością jest uchwalenie ustawy o zmianie konstytucji zmian Huawei a nie jednorazowym wyjątku No i trzeba zjeść projekt pomiędzy wniesieniem projektu a nie pierwszym czytaniem tego nie musi minąć się czas konstytucyjnie gwarantowany co znaczy 30 dni między tym nie prawda czytaniem a rozpatrzenie sprawozdania dwa tygodnie posłowie muszą mieć czas na zapoznanie ze sprawozdaniem komisji No i zgodnie z regulaminem Sejmu nie drugie czytanie projektu ustawy o zmianie konstytucji może wcześniej niż 14 dnia od dnia doręczenia poszłam sprawozdania No to mamy już sześć tygodni Gdybyśmy więc ten projekt wnieśli Załóżmy No to 6 tygodni noc dnia 3 kwietnia to jest 3 Maja No i co dwa tygodnie od 3 maja to będzie jakiś a jeszcze mamy senat teraz na 60 dni no oczywiście zaraz może się pospieszyć jeśli zechce i musi uchwalić ustawę o zmianie konstytucji w tym samym brzmieniu Saw a więc wybory i tak musiałbym się odbyć 10 maja i tak musiałyby się odbyć 10 maja bo taki jest bieg terminów to byłoby wszystko nielegalne nie wolno to za rzecz jednorazowych wyjątków od konstytucji bo za chwilę jednorazowo sobie powiemy że nie ma w Polsce prasy i koniec pani profesorze to ja do pytam bo prezes PiS Jarosław Kaczyński mówi też tak zgodnie z konstytucją z konstytucją nie ma możliwości odłożenie wyborów szczególnie na rok to prezes się myli czy jednak mówi co innego nic nie mówił o odkładaniu wyborów ani na rok ani na 2 lata konstytucja mówi po prostu że jeśli mamy wprowadza stan nadzwyczajny w tym wypadku stan klęski żywiołowej to wtedy wybory mogą się odbyć po 90 dniach od zakończenia stanu nadzwyczajnego