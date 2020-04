WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 4 mateusz morawieckijacek sasinmarcin kierwińskikoronawirus oprac. Krystian Winogrodzki 1 godzinę temu Koronawirus w Polsce. Wybory prezydenckie 2020. Marcin Kierwiński: mamy dwa rozwiązania Trwają rozmowy opozycji i Jarosława Gowina, co zrobić z wyborami 2020. - Mamy na stole dwa rozwiązania: dotyczące uczciwych wyborów w 2021... Rozwiń panie pośle dzisiaj jest spotkanie … Rozwiń Transkrypcja: panie pośle dzisiaj jest spotkanie Jarosława Gowina z Władysławem kosiniakiem kamyszem Ja rozumiem że to spotkanie będzie dotyczyć propozycji Jarosława Gowina o tym żeby zmienić konstytucję żeby przedłużyć pana prezydenta o 2 lata i przeprowadzić wybory w 2022 roku Borys Budka przedstawił plan który zakłada przeprowadzenie wyborów 16 maja 2021 roku większość opozycji jak się wydaje sceptyczna wobec tego pomysłu ale Borys Budka jeszcze nie spotkał się z liderem psl-u czy takie spotkanie jest planowane analogiczne do spotkania Gowina dzisiaj czy Jesteście panowie umówieni czy Borys Budka jest umówiony z kosiniakiem kamyszem Z tego co wiem panu panowie są w kontakcie Myślę że jeżeli jeżeli poinformować Media na ten temat bo na pewno nie zrobią i zaskoczona że bardzo chciałbym żeby bardzo mocno wyróżniało dziś mamy na stole dwa rozwiązania rozwiązanie dotyczące uczciwy wyboru 2001 roku Włącz nieuczciwy planu którego symbolem jest pan premier Staś i to musimy żeby powiedzieć że idziesz do niej Mława gotowania i Łany prawo znaczy takie wybory mogą być czy takie nie zostaną spoko każdy Polak odpowiedzieć w skrytości myjnia na te dwa fundamentalne pan panie pośle państwo organizowali w ostatnich dniach konferencję i to wczoraj posła Cezarego tomczyka moc nowy brzmiało na temat odpowiedzialności pana ministra Jacka Sasina który nadzoruje Pocztę Polską która ma współorganizować a właściwie organ te wybory prezydenckie państwo mówiliście odpowiedzialności karnej wobec ministra Sasina poseł Cezary Tomczyk groził panu ministrowi wręcz więzieniem czy to jest czysta Retoryka polityczna czy macie już na stole Wszelkie dowody że wicepremier faktycznie może odpowiadać przed śledczymi w sprawie komputerze dowody to przede wszystkim to to mówił pan na Android messaging wczoraj w jednej ze stacji telewizyjnych Factor dom okna samego siebie i na swojego szefa pana Mateusza morawieckiego Jeżeli pan zaśnie umiesz drukowanie kart wyborczych nie mają żadnego umocowania prawnego o przypomnijmy aktualnie w przez bałagan to ty nie masz żadnych czy psów które przeprowadzić wybory 10 maja Jeżeli pan właśnie zleca gotowanie wyborów ile ta drukarka nie mając opakowania prawnego pod przekracza twoje swoje upadki nie to jest nie tylko łamania siódmego który mówi o konkretnym podziale prawnie władze ale przede stwo przeciwko