Koronawirus w Polsce. Wybory 2020. Szymon Hołownia rozważa wycofanie się ze startu

- Każdy z nas bierze pod uwagę wycofanie się z wyborów, jeśli odbędą się w tej formie. Na razie nie wiemy, na czym stoimy. Do 6 czy 7 maja, czyli decyzji Sejmu co zrobić z poprawkami Senatu, będziemy w miarę możliwości robić co do nas należy. Nie ma sensu podejmować postanowień, jeśli sytuacja może zmienić się o 180 stopni - mówi Szymon Hołownia na antenie TVN24.