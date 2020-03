Koronawirus w Polsce. Więźniowie szyją maseczki. "Dobowa produkcja nie jest taka mała"

jeżeli chodzi o kwestie dotyczące służby więziennej to mogę powiedzieć że jeżeli jeszcze nie dostał to pewnie zostanie w najbliższych kilku minutach zamieszczone komunikat że dzisiaj zakończyła się akcja na która polega na wydawanie zarządzeń przez Czechów poszczególnych jednostek penitencjarnych chodzi o to żeby wstrzymać widzenia w penitencjarnych jak również żeby wstrzymać pracę więźniów na zewnątrz już około 100 jednostek penitencjarnych w Polsce jest 170 około jednostek penitencjarnych mecze akcje zaczęliśmy wczoraj rano no i oczywiście sanepidem Bo tutaj te względy trzeba było No i trzeba żeby chronić bezpieczeństwo zdrowie dla ludzi którzy w jednostkach penitencjarnych pozostają Ja przypomnę że jak jednostka Jakie potrzeba około 75000 osób do tego jeszcze 30000 funkcjonariuszy agencji ponad 100000 osób mamy na jesteśmy odpowiedzialni także i bezpieczeństwo ale dobra informacja szczęśliwie że nie ma na razie przypadku żadnego przypadku koronawirusa jednostkach penitencjarnych ale jest izolowanych ponad 100 osób i tutaj muszę to podkreślić bardzo wyraźnie 50 osadzonych którzy są natychmiast wzorowani jeżeli na przykład przyjeżdżają z terenów zagrożenie to że zarażenie koronacji innych krajów i funkcjonariuszy którzy na przykład wracają z takich krajów oni wówczas udają kwarantannę swoim domu Natomiast osadzenie oczywiście wczoraj wydzielonych od pozostałych więźniów Panie Ministrze Mówi pan że widzenia w więzieniach są trzymane Mówi pan że prace na zewnątrz również są wstrzymane A co jeżeli chodzi o pracę więźniów na przykład na rzecz służby zdrowia czy może zaczną zaraz uszyć maseczki lub inne wyposażenie dla szpitali przy że tak pierwsze wyjaśnię że to jest około 100 zakładów 111 penitencjarnych zakładów karnych i aresztów śledczych i oczywiście dalej następny godzinę jak będziemy rozmawiali co z pozostałymi jednostkami robić potem jak należy spodziewać się one Również będą będą miały wprowadzone w Jordanie ograniczające czy to wizyty Czy właśnie pracę na zewnątrz jeżeli chodzi o tą pracę przy pamiętać że to jest 10000 osób Ile osób dziennie wychodzi do pracy na zewnątrz i to rzeczywiście słusznie pan redaktor powiedział No ale są takie na przykład przedsiębiorstwa w których pracują dzisiaj funkcjonowanie na rynku jest nieodzowne z tej sytuacji że właśnie zasnęliśmy na przykład firmy która produkuje maseczki czy nawet w branży spożywczej nie my zastrzegamy sobie prawo to jest prawo na szefa jednostki inteligencja Play że osoby będą mogły pracować w takich firmach takich przedsiębiorstwa które są ważne dla gospodarki w tym momencie w tym czasie także dla bezpieczeństwa naszego i to jest jedna rzecz czyli nie Przyjmujemy że 100% nie wyjdzie nie będzie pracowało takiej sytuacji nie będzie druga rzecz jest taka że uruchomiliśmy swoje możliwości które mamy w jednostkach penitencjarnych trzy zakłady produkują maseczki to dużo taka dobowa można powiedzieć produkcja nie jest taka mała i to co tutaj Najważniejsze to że więźniowie nie przedsiębiorstwach to jest praca więźniów wracaj bardzo bardzo dziękujemy się również włączyli w tą walkę z tym potężnym zagrożenie