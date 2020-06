Koronawirus w Polsce. Więźniowie od miesięcy nie widzieli bliskich. "Kiedy to się zmieni?"

Nie widzą bliskich i rodziny. "Mówią, że zaraz widzenia wrócą, ale to się nie dzieje"

Przyznaje, że nie wyobraża sobie takiej sytuacji. - Ja męża nie widziałam cztery miesiące. Nie będę mogła go dotknąć, przytulić. A telefony mamy teraz ograniczone. Wcześniej mogliśmy rozmawiać nawet czterdzieści minut. Teraz jest to maksymalnie pięć minut, a wszystko przez to, że wszyscy osadzeni korzystają z tego telefonu - opowiada Ewelina. Jej mąż nie widział też dwójki swoich dzieci od czasu wybuchu pandemii koronawirusa. - Telefoniczne utrzymywanie relacji to nie to samo. Przecież to pięć minut rozmowy. Dzieci ciągle pytają, kiedy będą mogły go odwiedzić - mówi nam kobieta.