Koronawirus w Polsce. Wieloletnia dziennikarka TVP Marzena Paczuska żartuje z depresji. Mówi o "rozmemłanych facetach"

Marzena Paczuska odpowiedziała na słowa dziennikarza śledczego Marcina Wyrwała. W udostępnionym na Twitterze wpisie przekonywał on, że z powodu obowiązujących obostrzeń i zakazu wstępu do lasów wielu Polaków będzie niedługo cierpiało na depresję .

– Za chwilę ruszy fala depresji, załamań i gorzej. W tym czasie zakazuje się nam wstępu do lasu i zniechęca do uprawiania bezkontaktowych sportów, jak bieganie, rower, nordic walking etc. – napisał pracujący w Onecie Marcin Wyrwał.