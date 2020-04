Koronawirus w Polsce. Wicepremier Piotr Gliński zapowiada nowy komunikat o obostrzeniach

pan panie premierze mówi o tym że zastanawiacie się jak mają oglądać święta wskazują badania wskazują że 90% polskiego społeczeństwa zdecydowanie popiera działania rządu te restrykcyjne nawet najbardziej bo wszyscy wiemy że to prowadzi nas do lepszych rozwiązań do minimalizacji tragedii czy dramatów i to jest nasz kierunek działań Ale to oznacza jak już będą nowe teraz mówię Jeszcze raz mówię absolutnie nic takiego nie powiedziałem że będą nowe restrykcje ja nie zastanawiała na święta z punktu widzenia obostrzeń nie pozwolił właśnie staram się to przedstawić o co pan pyta na podobnie komunikat w tej sprawie zostanie wydany w ciągu najbliższych dwóch dni pan premier wszystko przedstawi to jest oczywiste także z tego punktu widzenia że pewne decyzję obowiązują do 11 czy nawet 10 kwietnia więc będziemy musieli odpowiednio wcześniej przedstawić decyzje dotyczące tego jak to będzie wyglądało w święta i po świętach to wszystko będzie zrobione przede wszystkim zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia z głównego inspektora sanitarnego i tutaj pierwszorzędną kwestię jest zapewnienie bezpieczeństwa Polaków ale także z uwzględnieniem oczywiście koniecznych naszych zachowaniem i uruchomieniem naszych zasobów rozwojowych