WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze piotr gliński + 2 tarczakoronawirus oprac. Magdalena Nałęcz 1 godzinę temu Koronawirus w Polsce. Wicepremier Piotr Gliński mówi o "tarczy" dla pracowników kultury - To jest bardzo poważna sytuacja. Wszyscy musimy do niej podchodzić w sposób odpowiedzialny, wspólnotowy (…). Obowiązkiem władz państwowych... Rozwiń Oczywiście wszyscy mamy różne prob … Rozwiń Transkrypcja: Oczywiście wszyscy mamy różne problemy także ekonomiczne związane z obecną sytuację żeby z tym stanem epidemicznym to jest bardzo poważna sytuacja więc wszyscy musimy do niej podchodzić sposób odpowiedzialny wspólnotowy solidarnościowy Ale niewątpliwie tak że obowiązkiem własną jest zadbanie o to żeby polscy przedsiębiorcy polscy pracownicy w różnych obszarach działań a więc także na polu kultury mieli wsparcie i dlatego my Przygotowujemy ten tarcze anty kryzysową Mam nadzieję że w przyszłym tygodniu same podejmie odpowiednie decyzję i czy też ta specustawa zostanie bo to ona obejmuje także nebulizacje wielu innych ustaw zostanie przyjęta Głównym celem tych działań jest pod 3 rozwoju polskiej gospodarki Polska gospodarka jakaś powiecie rozwija się świetnie natomiast niewątpliwie wraz ze stanem epidemicznym stanem zagrożenia jestem poważną sytuacją będziemy mieli poważne konsekwencje w obszarze gospodarki i jeszcze raz mówię Głównym celem jest podtrzymanie rozwoju czyli danie tlenu a więc także pieniężnych w większej płynności naszym przedsiębiorcom i naszej gospodarce ale także celem jest wsparcie dla wszystkich innych osób które poniosą sekwencje finansowe materialne w związku z zaistniałą sytuacją