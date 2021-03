Koronawirus w Polsce. Ważne informacje z rządu

- Dziś usłyszeliśmy wiele nieprawdziwych zarzutów ze strony PO. W tym samym czasie wojewodowie pracowali ciężko nad tym, by polepszyć sytuację w Polsce - rozpoczął Piotr Mueller.

Jak dodał minister zdrowia Adam Niedzielski, sytuacja epidemiczna w Polsce jest zła. - Ta III fala zakażeń przewyższy II falę. Dziś na zespole zarządzania kryzysowego dokonaliśmy analizy wzrostów zakażeń we wszystkich regionach. Najgorzej jest na Śląsku - mówił.

Minister zdrowia odniósł się również do zarzutów ze strony opozycji. - Mamy tu do czynienia z licznymi manipulacjami. Nasza infrastruktura, jeżeli chodzi o testy, została bardzo rozbudowana w ciągu ostatniego półrocza. Liczba testów to obecnie około 100 tys. dziennie. Zwiększyliśmy też liczbę laboratoriów. Każdy, powtarzam: każdy może się o ten test ubiegać - podkreślił Adam Niedzielski.