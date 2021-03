Lockdown. Od soboty drastyczne zmiany w obostrzeniach. Musisz to wiedzieć

Dane publikowane każdego dnia przez Ministerstwo Zdrowia są coraz bardziej niepokojące. - Polska znajduje się w najtrudniejszym momencie pandemii od 13 miesięcy. Zbliżamy się do granicy, za którą nie będziemy mogli już dalej leczyć zakażonych pacjentów - podkreślał podczas ostatniej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Nowe zasady bezpieczeństwa obowiązują od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r.

Obostrzenia, które pozostają bez zmian:

Lockdown w Polsce. Stan nadzwyczajny?

- Tam, gdzie to możliwe, koniecznie przejdźmy na pracę zdalną. Jeżeli spojrzymy w dane, to widzimy, że wszędzie tam, gdzie wprowadzono obostrzenia, to przemieszczanie się jest redukowane, niestety w miejscach pracy nie - apelował również minister zdrowia Adam Niedzielski.