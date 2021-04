Koronawirus w Polsce. Warianty prof. Pyrcia. Nie wszystkie dobre

Szczepienia przeciw koronawirusowi obejmują kolejne roczniki Polaków. - Ten wyścig trwa - powiedział w programie "Newsroom WP" prof. Krzysztof Pyrć - wirusolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pytany o to, czy dzięki szczepieniom uda się w Polsce powstrzymać epidemię koronawirusa. - Wraz ze wzrostem dostępności szczepionek wygląda to bardziej optymistycznie - mówił gość Patrycjusza Wyżgi. Zdaniem wirusologa ważne, aby tempo szczepień utrzymało się latem, kiedy przypadków nowych zakażeń będzie prawdopodobnie mniej. - To od nas będzie zależało, czy wykażemy się odpowiedzialnością i będziemy się szczepić w okresie letnim - mówił prof. Pyrć. - Jeśli tego nie zrobimy, to prawdopodobnie będą kolejne fale - dodał, wyjaśniając, że każda taka fala zachorowań niesie ryzyko pojawienia się nowych wariantów koronawirusa.

