Koronawirus w Polsce. W poniedziałek dostawa ponad 700 tys. dawek szczepionek

- W poniedziałek rano spodziewamy się dostawy 380 tys. dawek szczepionki od firmy Pfizer. Powinna też dotrzeć dostawa od firmy AstraZeneca, ma to być zaległa dostawa z czwartku oraz normalna, planowana na ten dzień, łącznie ok. 360 tys. dawek - powiedział w rozmowie z PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

Preparaty będą rozwożone do punktów szczepień we wtorek oraz środę. - Dawki od Pfizera będą wykorzystywane do szczepienia seniorów w punktach populacyjnych, natomiast szczepionki od AstryZeneca będą przeznaczone na szczepienia grupy zero - doprecyzował Kuczmierowski.