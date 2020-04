Koronawirus w Polsce. W Lidlu maseczki ochronne od producenta rajstop

Koronawirus w Polsce. By walczyć z rozprzestrzenianiem się epidemii rząd nakazał noszenie maseczek ochronnych w miejscach publicznych. Część polskich firm zaczęło je produkować. Wśród nich jest Adrian, producent rajstop. Jego maseczki będą dostępne w sklepach sieci Lidl.

Maski ochronne firmy Adrian są wielokrotnego użytku. Cena jednej sztuki to 3,99 zł. W Lidlu będą dostępne od czwartku 30 kwietnia.

- Współpraca z polskimi dostawcami jest dla nas priorytetem. W tym szczególnym okresie również zależy nam na tym, aby wspierać polskich producentów, dlatego jesteśmy dumni, że do naszych partnerów biznesowych dołączyła kolejna, polska firma - Adrian Fabryka Rajstop, która cieszy się dużą popularnością i zaufaniem swoich klientów - zapewniła Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications firmy Lidl Polska.

Inne maseczki ochronne kupimy też w punktach Poczty Polskiej i w sklepach Żabka.

Etapy odmrażania gospodarki. Jesteśmy na pierwszym

Niewykluczone, że będziemy chodzić w maseczkach jeszcze dwa lata. Koronawirus się rozprzestrzenia, a szczepionki jeszcze nie ma. Mimo to polski rząd, chce zapobiec ogromnym skutkom kryzysu i stopniowo będzie luzował obostrzenia.

Wśród najważniejszych zmian, które mają pomóc w odmrożeniu gospodarki i które obowiązują od poniedziałku, jest otwarcie parków, lasów i innych terenów zielonych. Wciąż zamknięte będą ogrody zoologiczne i place zabaw.

W ramach pierwszego etapu odmrażania gospodarki limit osób w sklepie został zwiększony do czterech klientów na jedno stanowisko kasowe. Chyba że sklep ma powyżej 100 metrów kwadratowych - wtedy limit to jedna osoba na 15 metrów. Zmianie uległy też godziny dla seniorów. Rozpoczynają się o godz. 10 i kończą o godz. 12. Od poniedziałku nie obowiązują jednak w weekendy. Kolejna ważna zmiana to umożliwienie przemieszczania się osobom powyżej 13 roku życia bez opieki dorosłego.

Zmiany dotyczą również kościołów. Będzie mogła przebywać w nich jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni. Nie wlicza się w to osób, które sprawują kult religijny. Więcej osób będzie mogło też uczestniczyć pogrzebach. Na cmentarzu będzie mogło znajdować się więcej niż 50 uczestników jednego pogrzebu. Tu również nie wlicza się duchownych i pracowników zakładów pogrzebowych.

Koronawirus - kryzys. Rząd zaprezentował tarczę antykryzysową 2.0.

Do najważniejszych zmian w ramach nowej odsłony tarczy antykryzysowej zaliczyć należy rozszerzenie zwolnienia z płatności składek ZUS o większe firmy - mogą to zrobić przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 osób (wcześniej było to dziewięć osób). Do tego dochodzą między innymi zmiany dotyczące utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstw oraz utrzymania miejsc pracy. A także wydłużenie świadczenia postojowego dla samozatrudnionych i pracowników na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło).

Co więcej, pojawiła się także nowelizacja rozszerzająca dopłaty do wynagrodzeń pracowników. Wnioskować o to będą mogły tzw. NGO-sy, czyli organizacje pozarządowe (inaczej organizacje pożytku publicznego, tj. fundacje i stowarzyszenia).

