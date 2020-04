Koronawirus w Polsce. Nakaz zakrywania twarzy nawet przez dwa lata. Wiceminister zdrowia tłumaczy

– Jeżeli będzie zmiana rekomendacji ekspertów, będziemy się do nich dostosowywać. Warto przypomnieć, że od stycznia te doniesienia są cały czas nowe, one się zmieniają – mówił w "Faktach po Faktach" TVN24 wiceminister zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Co z testami dla pracowników ochrony zdrowia?

– Bardzo często jest tak, że parlamentarzyści opozycji proponują coś, co brzmi bardzo dobrze, ale gdy rozłożymy to na czynniki pierwsze z prawnikami, to okazuje się, że nie jest to poprawne. Nie ma możliwości poprawienia w Sejmie błędów zawartych w poprawkach Senackich. Sejm głosuje nad przyjęciem lub odrzuceniem poprawek Senatu w całości – powiedział Cieszyński.