Koronawirus w Polsce. W drugim etapie odmrażania mają zostać otwarte galerie handlowe

Koronawirus w Polsce. Kolejny etap odmrożenia gospodarki. Galerie handlowe będą otwarte?

Początkowo rząd mówił o tym, że handel zostanie przywrócony dopiero w trzecim etapie odmrażania gospodarki . Jednak z ostatnich zapowiedzi m. in. ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego wynika, że zostanie to przyspieszone i handel znajdzie się już w drugim etapie odmrażania gospodarki. Sklepy i galerie handlowe mają zostać otwarte, ale cały czas z zachowaniem szczególnych warunków sanitarnych wynikających z walki z epidemią koronawirusa w Polsce.

Szczegóły nie są jeszcze znane, ale już teraz mówi się o możliwych warunkach, pod jakimi galerie handlowe mogą zostać otwarte. Będę one przypominały te zasady, które już dziś obowiązują przy robieniu zakupów. Obowiązkowe będzie zakrywanie ust i nosa oraz noszenie rękawiczek przez cały pobytu w sklepie. Przy wejściu obowiązkowo musi być również płyn do dezynfekcji rąk. Ma również obowiązywać 2 metrowy dystans między klientami np. w kolejce. Co ciekawe jednak, podobny wymóg utrzymywania dystansu ma również dotyczyć...parkujących samochodów. Mają one zajmować co drugie miejsce parkingowe.