Koronawirus w Polsce. Otwarcie hoteli i pobudzenie turystyki ma przynieść kolejny etap odmrażania polskiej gospodarki

Kolejny etap odmrażania gospodarski ma się rozpocząć już w poniedziałek, 27 kwietnia br. - zapowiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz. Oznacza to między innymi otwieranie hoteli, które zostały przymusowa zamknięte w ramach walki z epidemią koronawirusa w Polsce.

Koronawirus w Polsce. Kolejny etap odmrażania gospodarki

To, w jakim tempie będzie następowało odmrażanie gospodarki w Polsce zależy, rzecz jasna, od sytuacji związanej w epidemią koronawirusa w Polsce. Jeśli liczba zachorować wyhamuje, możliwe jest, że kolejny etap odmrożenia gospodarki może nastąpić już w poniedziałek, 27 kwietnia br. Tak zapowiadała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jeśli jednak sytuacja nie będzie dobra, kolejny etap odmrożenia gospodarki zostanie przesunięty o tydzień, na początek maja. Wynika tak z zapowiedzi rzecznika prasowego rządu Piotra Müllera.

Jednym z najważniejszych elementów drugiego etapu odmrożenia gospodarki ma być przede wszystkim otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych, ale z pewnymi ograniczeniami. Właśnie hotelarstwo było jedną z tych branż, które na skutek epidemii koronawirusa w Polsce ucierpiały najbardziej. Na skutek wprowadzonych ograniczeń hotele musiały zostać tymczasowo zamknięte, a hotelarze musieli zawiesić prowadzenie swoich interesów. Oznacza to dla nich potężne straty.

Koronawirus w Polsce. Otwarcie hoteli potrzebne, ale majówka już stracona

Chociaż otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych zostało zapowiedziane w ramach kolejnego etapu odmrażania gospodarki, to jednak nadal ma się to wiązać z ograniczeniami Jakimi? Tego rząd jeszcze ne ujawnił, prawdopodobnie jednak chodzi o liczbę osób, która będzie mogła jednocześnie przebywać w hotelu. Dużo większe wątpliwości są w przypadku hosteli czy schronisk górskich. Ich specyfika polega na tym, że oferują one wiele miejsc noclegowych w jednym pokoju. Być może więc, o ile w następnym etapie odmrażania gospodarki nastąpi otwarcie hoteli, o tyle hostele i schroniska nadal będą niedostępne dla turystów.

Tak czy inaczej na możliwość otwarcia hoteli branża oczekuje z wielką niecierpliwością gdyż dałoby to jej niezbędny oddech. Jednak niezależnie od tego, czy kolejny etap odmrażanie gospodarki rozpocznie się już pod koniec kwietnia czy dopiero na początku maja, hotelarze oceniają, że tegoroczna majówka jest już dla nich stracona. Zamiast, wzorem ubiegłych lat, wyjeżdżać na wypoczynek, ludzie pozostają w domach. Utrzymanie jednak hotelu czy pensjonatu, nawet pustego, oznacza pewne sztywne koszty, co z kolei generuje duże straty w hotelarstwie.

Koronawirus w Polsce. Wakacje z ostrożnym optymizmem

Niezależnie od tego, kiedy rozpocznie się kolejny etap odmrażania gospodarki, kiedy i na jakich warunkach będzie mogło nastąpić otwarcie hoteli, branża z ostrożnym optymizmem patrzy w przyszłość. Mimo epidemii koronawirusa ludzie coraz częściej zaczynają myśleć o wakacjach, choć najprawdopodobniej będę one inne niż te ubiegłoroczne. Przede wszystkim urlopowicze rezygnują z dalekich wyjazdów i o rezerwacje pytają w najbliższej okolicy, do 200 km od miejsca zamieszkania. Na popularności zyskuję też małe, kameralne pensjonaty, kosztem dużych hoteli. Widać też wzrost zainteresowania agroturystyką i pobytem na wsi. Mniej natomiast jest chętnych na pobyt w najpopularniejszych do tej pory kurortach wakacyjnych.

Branży hotelarskiej może też pomóc to, że w kolejnych etapach odmrażania gospodarki i tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 mówi się o wprowadzeniu tzw. bonu turystycznego. Ma to być forma dopłaty do wypoczynku do wykorzystania w drugiej połowie br., początkowo dla pracowników służby zdrowia pielęgniarek, lekarzy czy ratowników medycznych, a więc tej grupy zawodowej która jest obecnie najbardziej zaangażowana w walkę z epidemią koronawirusa w Polsce. Jakkolwiek szczegóły tej formy pomocy nie są jeszcze znane, to zapewne również pomoże to tym przedsiębiorcom, którzy zdecydują się na otwarcie swoich hoteli i pensjonatów.

