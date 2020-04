Koronawirus w Polsce i na świecie. Szwedzi nie zostali w domach. Mają więcej zgonów na milion mieszkańców niż Niemcy (RELACJA)

Koronawirus wciąż zbiera śmiertelne żniwo na całym świecie. Z najnowszych danych wynika, że zabił już ponad 186 tys. osób na całym świecie. Ponad 2,6 mln osób jest zakażonych. Część krajów wprowadziła restrykcyjne ograniczenia dla swoich obywateli, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Inne - tak jak Szwecja - ograniczyły się jedynie do zaleceń dla obywateli. Czy było to słuszne? Ostatnie dane wskazują, że raczej nie.

Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje i statystyki (PAP, Fot: EPA, ANDERS WIKLUND)