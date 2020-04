Koronawirus w Polsce. Trybunał Konstytucyjny wraca do orzekania

Szef rządu kwestionuje przed TK uchwałę trzech izb Sądu Najwyższego ze stycznia, której nie uznaje jego rząd. Uchwała miała zagwarantować obywatelom prawo do bezstronnego rozpoznania ich spraw. SN dokonał w niej wykładni przepisów o niewłaściwej obsadzie sądów - przypominają dziennikarze.

Uchwałę SN zneutralizować próbuje także marszałek Elżbieta Witek. Jej wniosku będzie dotyczyć wtorkowa rozprawa. Jak przypomina "GW", marszałek wystąpiła do TK o rozstrzygnięcie rzekomego sporu kompetencyjnego. Jej zdaniem uchwałą SN wszedł w kompetencje Sejmu do regulowania ustroju sądów ustawami.

Koronawirus w Polsce. Trybunał w czasach pandemii

Jak pisze "Gazeta Wyborcza", w jednej sali rozpraw może się spotkać ponad 20 osób: sędziów, posłów PiS, prokuratorów i prezydenckich urzędników. Plus publiczność i pracownicy Trybunału.

Jak zauważa gazeta, od miesiąca w Trybunale Konstytucyjnym nie odbyła się żadna rozprawa. Gdy w Polsce rozprzestrzeniała się epidemia koronawirusa, TK w sumie sześć razy przekładał terminy rozpraw i ogłaszania orzeczeń. "Wykrytych zakażeń cały czas przybywa, ale TK właśnie zmienił podejście do epidemii i wraca do normalnej pracy. Na trybunalskiej wokandzie na kolejny tydzień znalazły się bowiem trzy rozprawy i jedno publiczne ogłoszenie orzeczenia" - informuje "GW".

Jak będą wyglądały środki bezpieczeństwa? Nie wiadomo. Gazeta już w marcu zapytała TK o środki bezpieczeństwa wprowadzone w związku z epidemią, ale do dzisiaj media nie otrzymały odpowiedzi.

Jak pisze Łukasz Woźnicki: "TK ma obradować w pełnym składzie, co oznacza co najmniej 11 jego członków. W poniedziałek sędziom towarzyszyć będą przedstawiciele premiera, prokuratora generalnego oraz Sądu Najwyższego (o ile stawią się na rozprawie). We wtorek – przedstawiciele prokuratora generalnego, Sejmu, Kancelarii Prezydenta, a także marszałek Sejmu".