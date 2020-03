WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus w Polsce. Tomasz Rożek o przypadkach zakażenia. "Pogoda może zmienić sytuację" Jak będzie wyglądać krzywa zachorowań w związku z koronawirusem? - Można się zestresować, choć inni mają gorzej. We Włoszech podjęto decyzję... Rozwiń będą wyglądały te krzywe zachorowa … Rozwiń Transkrypcja: będą wyglądały te krzywe zachorowań Jakie są prognozy dla Polski Gdybym mógł dodać do poprzedniej rozmowy to Dodałbym jeszcze że nie wolno się stresować Natomiast teraz konia z rzędem komuś kto się stresuję widząc kolejne krzywe choć z drugiej strony można zawsze może to nie jest zbyt chrześcijańskie podejście patrzę ci powiedzieć no inni mają gorzej rzeczywiście tak jest mają gorzej tych powodów jest bardzo bardzo wiele jednym z nich jest gdzieś tam pewnie wcześniej podjęta decyzja o wprowadzeniu zagrożenia epidemicznego dla porównania może się nam nie mieści w głowie ale we Włoszech podjęto decyzję o zagrożeniu epidemicznym czy o tych obostrzeń Ach jak już było 800 ofiar myśmy podjęli jakby chyba jednak kolejnego dnia to wyszło to na pewno jest jeden z powodów Natomiast rzeczywiście tych tych powodów jest dużo więcej że nasza Krzywa jeżeli państwo już macie są dosyć patrząc na krzywe przyznam się że ja też ale niestety jesteśmy na to skazani bo one Czy ja mogę patrzeć na krzywdę ile się da i Mogę obserwować się pod jednym warunkiem że te krzywe będą wyspy był No właśnie my się dzisiaj z panem uczymy dlatego że że pan przygotował kolejną dawkę takich takich cyferek Mam nadzieję że będzie pan nas odstresowywać i powie że tak przyszłaś przejście w dół No więc za chwilę No więc przez chwilkę starałem się was odstresować i powiedzieć że w porównaniu z innymi krajami europejskimi to nasza krzywa jest dosyć Łagodna No i to jest to na plus na minus jest to że oczywiście ta sytuacja może się zmienić i ta sytuacja może się zmienić chociażby dlatego że patrząc prognozy pogody Widzę że za kilka dni będzie niesympatycznie i słonecznie i tak jak lubię jak jest ładnie i ciepło i słonecznie Tak niestety Obawiam się że może to dla wielu z nas oznaczać takie przyzwolenie na to żeby na zewnątrz rozumiem ogromny trud Naprawdę rozumiem go ogromny trud jakim jest bycie zamkniętym w czterech ścianach małego mieszkania na z dwójką energicznych dzieciaków natomiast obawiam się że ustąpienie nie pójście gdzieś tutaj na jakiś kompromis może się dla nas skończyć bo może nie ścieżką włos Każdy kraj ma swoją ścieżkę ale ta sytuacja w której teraz jesteśmy Może się jakoś po prostu pogorszyć to ja jeszcze będę przestrzegał i trochę stresował jednak naszych widzów od 5 do 30 złotych grozi grzywny za złamanie zasad właśnie tej naszej auto kwarantanny tego co dzisiaj nakazuje nam państwo widzimy wykresy które pan które pan przygotował tam jeden rzeczywiście nie bo to jest coś to się nowego coś czego ja dotąd nie widziałem to jest wykres pokazujący Jaki procent przypadków codziennie jest nowych jak gdyby na początku wiadomo że jak miś No to Następnego dnia było 100% Tak mieliśmy drugi i tak dalej i tak dalej nie chcę żeby były naprawdę dużo ale kolejnym dniem to spada to jest dobra informacja Powiedziałbym tak no tutaj wchodzimy na funkcji tak zwanej wykładniczej czyli tej która po prostu tak bardzo szybko i tak bardzo stromo do góry rośnie No i lekcja matematyki tak to jest wykres który pokazuje który pokazuje wzrost nie wzrost bezwzględny tylko procentowy i to że w procentach coraz wolniej rośnie O właśnie to jest Nie to ten drugi wykonał w salonie ten to to że w procentach coś rośnie coraz wolniej Co to jest właśnie ten po prawej stronie widzicie państwo tabelkę którą na szybko gdzieś przy procentowymi wartościami no i ten wykres rzeczywiście z czasem coraz mniej przyrasta ale mniej w procentach i tutaj trzeba bardzo uważać bo jeżeli mówimy o 10% około ciut powyżej 10% z przedwczoraj na wczoraj urosło to możemy powiedzieć super bo to w sumie niewiele ale pamiętajmy że mamy no około 2000 czy powyżej 2000 przypadków 10% z 2000 to jest 200 więc to jest całkiem sporo ale to jest pocieszające w tym sensie że powiedział ten wzrost się stabilizuje to nie jest tak że ten wykres jest tylko i wyłącznie właściwy dla Polski w wielu krajach Tak właśnie to przebiegało A możesz tak finansuje się dlatego że wykonujemy za mało testów to mówią Wszyscy fachowcy i lekarze tak znaczy z testami jest o tyle kłopot że rzeczywiście wykonujemy ich za mało ale to nie tak że jesteśmy ostatni na świecie czy w Europie bardzo często pojawiają się gdzieś tam przynajmniej w mojej bajce informacyjnej taka informacja że wykonujemy ich najmniej że jesteśmy na szarym końcu to nie do końca tak jest bo porównywanie dzisiaj naszej sytuacji do sytuacji na przykład Włoch dzisiaj to jest w ogóle jakieś nieporozumienie Natomiast jeżeli porównamy liczbę wykonywanych testów dla różnych krajów ale na podobnym etapie rozwoju epidemii to się okazuje że jesteśmy z grubsza w środku stawki liczba testów w Polsce teraz zeszły Dokładnie wczoraj wynosi niecałe 5000 chyba 4800 i to jest bardzo duży wzrost ale od razu chcę powiedzieć coś źle zrozumiany Tak oczywiście to jest dalej za mało jesteśmy w środku Europejskiej stawki powinniśmy ich wykonywać Zgodnie z tym co mówią specjaliści przynajmniej cztery pięć więcej Natomiast to jest Uwaga do wszystkich a nie tylko do nas