Koronawirus w Polsce. Tomasz Grodzki: musimy walczyć z epidemią

Marszałek Senatu poinformował o zadaniach, jakie izba wyższa artykułuje w związku z koronawirusem. "Więcej testów, ochrona personelu medycznego i minimalizowanie strat gospodarczych" - wymienia. Jeden z jego pomysłów może być jednak dość problematyczny.

"Więcej testów, ochrona personelu medycznego i minimalizowanie strat gospodarczych to ciągle aktualne zadania, o których Senat mówi od początku. Jesteśmy gotowi do działania choćbyśmy mieli grupami poniżej 50 osób przyjeżdżać głosować - zorganizujemy to. Wszyscy musimy walczyć z epidemią" - napisał w mediach społecznościowych Tomasz Grodzki.

Pomysł marszałka Senatu z głosowaniem poniżej 50 osób mógłby być jednak dość problematyczny. Polityk nie sprecyzował co ma na myśli. Wszystko przez wymóg kworum. Ten jest spełniony i do głosowania może dojść wówczas, jeśli na sali obrad obecna jest co najmniej połowa z ustawowej liczby senatorów. W przypadku izby wyższej będzie to właśnie ponad 50 głosów.

Kworum bywa niejednokrotnie zrywane przez polityków opozycji. W Senacie do takiej sytuacji doszło ostatnio w czwartek, podczas prac nad poprawkami dotyczącymi specustawy o koronawirusie. Grodzkiemu prawdopodobnie chodziło o zakaz, który wprowadził w piątek wieczorem rząd Mateusza Morawieckiego. Chodzi o ograniczenie zgromadzeń publicznych, państwowych i religijnych do 50 osób. Być może politycy głosowaliby w dwóch lub kilku grupach.

Kilka chwil wcześniej marszałek Senatu zamieścił inny wpis, dotyczący znaczenia testów na wykrywalność wirusa. "Jak jest ujemny do pracy (jak prezydent USA Donald Trump), jak dodatni to kwarantanna (solidniej przestrzegana jeśli ktoś wie, że ma pozytywny) lub szpital (gdy objawy tego wymagają). Więcej testów, to ważne" - zaapelował na Twitterze.

