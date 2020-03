Koronawirus w Polsce. "Tekturowa tarcza zamiast skutecznej tamy". Reakcje opozycji na głosowania w Sejmie

Borys Budka podczas konferencji prasowej po głosowaniach powiedział, że rozwiązania rządu to "tekturowa tarcza" zamiast "skutecznej tamy". - Całkowitą odpowiedzialność za kształt tej dziurawej tarczy ponosi premier Mateusz Morawiecki . Ponosi on odpowiedzialność za każde stracone miejsce zatrudnienia - powiedział przewodniczący Platformy.

- Odrzucono realną pomoc dla małych firm. Odrzucono pomoc dla rodziców dzieci powyżej 8. roku życia. Mieliśmy dziś do czynienia z olbrzymim tchórzostwem premiera Mateusza Morawieckiego - mówił Borys Budka po posiedzeniu Sejmu.

Koronawirus w Polsce. Kosiniak-Kamysz: nie ogarnęli

- To jest kpina z tych, którzy oczekują pomocy. Rządzący są po stronie tych, którzy oszukują i okłamują. Wmawiają do wielu dni, że będzie niezwykła tarcza, która powstanie w wyniku współpracy. To było oszustwo. Nie było chęci przyjęcia dobrych rozwiązań ze strony opozycji - komentował Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego.