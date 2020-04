Koronawirus w Polsce. Tanie maseczki ochronne od rządu. Ruszyła produkcja. Kiedy będzie można je kupić?

Ruszyła produkcja tanich maseczek ochronnych dla Polaków, którą po wprowadzeniu nakazu zasłaniania twarzy organizuje Agencja Rozwoju Przemysłu. Współpracuje z nią kilkanaście polskich firm. Jak dowiaduje się WP, na razie udało się wyprodukować 2,8 mln sztuk maseczek ochronnych. Do miesięcznego celu sporo brakuje. Przypomnijmy, że ARP zapowiedziała, że w ciągu miesiąca dostarczy na rynek rynek 40 mln maseczek ochronnych.

- To dopiero początek i nie chciałbym nakręcać oczekiwań, że te maseczki zaraz pojawią się w każdej aptece i sklepach. Będzie jak z płynem do dezynfekcji z Orlenu. Miał być na stacjach, a ludzie psioczyli, że nie ma - przyznaje nieoficjalnie jeden z organizatorów projektu.

Koronawirus. Kulisy rządowej akcji szycia maseczek

Ile brakuje do 40 mln maseczek? Jak dowiaduje się WP jedna z firm, która podpisały rządowy kontrakt, dopiero szuka szwalni, które podjęłyby się realizacji produkcji.

- "Poszukujemy szwalni, producentów na przeszycia maseczek. Produkty, które otrzymujemy od Agencji Rozwoju Przemysłu, przekazujemy Państwu - tkanina, gumki i drucik są w pakietach. Jeden pakiet daje możliwość uszycia 76 000 maseczek (wykrój w załączniku). Płacimy 1,25 zł netto za przeszycie jednej sztuki. Cała akcja ma trwać do czerwca, z możliwością przedłużenia do grudnia. Jeżeli są Państwo zainteresowani, proszę o informację, ile są Państwo w stanie uszyć maseczek dziennie." - czytamy w ofercie.

Mail z ofertą przekazał WP jeden z właścicieli szwalni. Nie skorzysta z propozycji, bo on sam i większość znanych mu konkurentów zaczęła produkcję maseczek ochronnych na przełomie lutego i marca. Szwalnie sprzedawały maseczki po 3 zł netto szpitalom, służbom mundurowym oraz firmom. Na internetowych giełdach nie było problemu ze sprzedażą ilości rzędu 100 tys. sztuk.

Szybkie ręce krawcowych. Kto zrobi 40 mln maseczek

Może to oznaczać, że pomysł urzędników i polityków z produkcją tanich maseczek dla Polaków jest spóźniony, a celu nie da się w pełni zrealizować. Zapytaliśmy w szwalniach, ile osób potrzeba, aby miesięcznie udało się wyprodukować 40 mln maseczek. To ręczna praca z maszyną do szycia.