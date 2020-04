Maseczki ochronne obowiązkowe. Kto ma obowiązek zasłaniania ust i nosa?

Obowiązek zasłaniania ust i nosa wszedł w życie w czwartek 16 kwietnia. Od tego dnia do odwołania, każda osoba przebywająca w miejscu publicznym ma obowiązek zasłaniania twarzy. Czy trzeba to robić maseczką ochronną? Otóż nie. Zamiast jednorazowej lub wielorazowej maseczki ochronnej możemy użyć:

Ważne jest jednak, żeby materiał, którego użyjemy do zasłonięcia twarzy, dokładnie do niej przylegał, tak aby ograniczyć ilość aerozolu, która może mieć styczność z naszą twarzą.

Maseczka w samochodzie? Tylko w określonych okolicznościach

Maseczki ochronnej jednorazowej lub wielorazowej w samochodzie będziemy musieli używać tylko, jeśli będzie jechała z nami osoba, z którą nie mieszkamy lub wspólnie nie gospodarujemy. Oznacza to, że jadąc z członkami najbliższej rodziny, w tym z dziećmi, nie musimy mieć maseczki. Jeśli natomiast jedziemy z przyjaciółmi, wówczas musimy mieć zasłonięte twarze.

Maseczki ochronne w pracy? Czy musisz zasłaniać twarz w miejscu pracy?

Co do zasady, zgodnie z rozporządzeniem maseczka ochronna w pracy nie jest obowiązkowa dla wszystkich.

Obowiązek zakrywania twarzy nie obowiązuje we wszystkich urzędach, biurach i zakładach pracy, gdzie pracujący nie ma bezpośredniego kontaktu z klientem lub interesantem. Jeżeli do takiego kontaktu dochodzi, wówczas pracownik musi mieć zasłoniętą twarz.

Mandat za brak maseczki. Surowe kary za złamanie obowiązku zasłaniania twarzy

Za niedostosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa przewidziano dotkliwe kary. Mandat za brak maseczki ma być nakładany w ostateczności. Jednak, kiedy do tego dojdzie, może wynieść nawet 500 zł. Kara administracyjna za brak maseczki może wynieść od 5 tys. do 30 tys. zł.