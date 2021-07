Koronawirus w Polsce. Ta formuła się wyczerpuje? Ekspert o spotkaniach z premierem

Donald Tusk spotkał się w czwartek z członkami Rady Medycznej przy premierze. Po spotkaniu stwierdził, że chce powołania niezależnego ciała i nowych kompetencji dla Rady Medycznej. Czy to oznacza, że dotychczasowa formuła Rady Medycznej się wyczerpała? - Rada Medyczna powinna być zawsze. Formuła się wyczerpuje, bo pewne mechanizmy postępowania zostały już wypracowane i w zasadzie, jeżeli będzie kolejna fala epidemii, to sposób postępowania jest opracowany - stwierdził w programie "Newsroom" w WP członek Rady Medycznej prof. Robert Flisiak. - To, czego brakuje w Polsce, nie tylko w Polsce z resztą, to brak takiego ośrodka, który kierowałby wszystkimi działaniami związanymi z pandemią, a który byłby niezależny od rządu - dodał. - Proszę pamiętać, że Rada Medyczna nie jest organem usankcjonowanym ustawowo. Jest to zespół ludzi, którzy zostali uznani za tych, którzy mogą coś doradzić z racji swojej wiedzy i doświadczeń, jakie na bieżąco zbieramy - tłumaczył. Czy ich rady są słuchane przez rządzących? - Nie zawsze, ale większość tak. Nie zawsze tak, jakbyśmy chcieli, nie zawsze wystarczająco silnie są realizowane i nie wystarczająco szybko, ale większość jest uwzględniania - odparł gość programu "Newsroom". Prof. Flisak zapewnił też, że nie ma sporu między premierem a radą. - Jest dyskusja. Wymiana poglądów - stwierdził prof. Robert Flisiak.