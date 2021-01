Koronawirus w Polsce. Szturm Polaków na system rejestracji na szczepienia. Adam Niedzielski zdradza szczegóły

O północy ruszyły zapisy na szczepienie przeciw COVID-19 osób z rocznika 1941 i z roczników niższych. Swoją gotowość i chęć do zaszczepienia się mogą też zgłosić wszystkie osoby od 18 do 70 r. ż. O szczegółach mówił w programie "Tłit" minister zdrowia Adam Niedzielski. - Mamy za sobą bardzo intensywną noc. W nocy zadzwoniło na infolinię ponad 100 tys. osób. To dane z godz. 7 rano. Oprócz tego mamy kanał internetowy. Zgłoszeń zainteresowania szczepieniem mamy ponad 130 tys. Te liczby są naprawdę imponujące. Potwierdzonych mamy ponad 70 tys. zgłoszeń - zdradził minister. Jeśli chodzi o grupę 80+, Niedzielski poinformował, że zostało zapisanych 51 tys. osób. - 22 300 przez punkty szczepień, 22 167 zapisało się przez infolinię, a przez internet - 6700.

Rozwiń