Koronawirus w Polsce. Studiują, ale są za młodzi, żeby wyjść samemu po bułki

Ponieważ są w naszym kraju sami, wprowadzony z powodu walki z epidemią koronawirusa w Polsce 1 kwietnia br. zakaz przebywania na ulicach osób niepełnoletnich bez opieki dorosłych, jest dla nich wyjątkowo uciążliwy. Chociaż wcześniej na co dzień nie mieli najmniejszych problemów z normalnym funkcjonowaniem, teraz muszą prosić o pomoc osobę dorosłą za każdym razem, kiedy chcą wyjść w domu np. po zakupy.

Koronawirus w Polsce. Interweniują prezydent i Rzecznik Praw Obywatelskich

Z powodu tej sytuacji u Komendanta Wojewódzkiego Policji w specjalnym liście interweniował prezydent Lublina Krzysztof Żuk . Nic jednak nie wskórał, gdyż policja odpowiedziała, że co prawda zna ona specyficzną sytuację studentów z Ukrainy, ale przepisy do walki z epidemią koranawirusa w Polsce obowiązują wszystkich w tym samym stopniu.

Interwencję w tej sprawie podjął również Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. We wtorek wysłał on pisma zarówno do Komendanta Wojewódzkiego w Lublinie jak i Komendanta Głównego Policji zwracając uwagę, że studenci ci mają poważny problem z zaspokajaniem swoich codziennych potrzeb życiowych w związku z tym zakazem. RPO powiadomił o tym również Konsula Generalnego Ukrainy w Polsce.