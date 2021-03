Koronawirus w Polsce. Stan wyjątkowy niewykluczony? Michał Dworczyk tłumaczy

"Jeśli chodzi o ewentualne stany przewidziane konstytucją, to żadnej opcji nie wykluczamy" - powiedział wicerzecznik PiS Radosław Fogiel pytany możliwość wprowadzenia w Polsce stanu nadzwyczajnego. Jego słowa komentował w programie "Tłit" szef KPRM, koordynator Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk. - Nie jest w tym sensie wykluczona, że nie wiemy absolutnie, co będzie się działo za tydzień, za dwa tygodnie. Mamy różnego rodzaju prognozy, modele matematyczne, przygotowane przez bardzo dobre pracownie, głównie przez Uniwersytet Warszawski, natomiast ostatni kwartał pokazuje, że nie zawsze one się sprawdzają - wyjaśnił Dworczyk. - Mam nadzieję, że najgorsze mamy powoli za sobą, że nie będą potrzebne jeszcze silniejsze obostrzenia - podkreślił.

