Koronawirus w Polsce. Sondaż: Polacy o działaniach rządu w walce z koronawirusem

Koronawirus na świecie: bilans ofiar

Chińczykom udało się ograniczyć szerzenie się epidemi. W ostatnich dwóch dniach nie odnotowano w tym kraju żadnego zachorowania. Najgorsza sytuacja panuje obecnie we Włoszech. Zakażonych jest tam ponad 41 tys. osób (w Chinach podczas epidemii zakaziło się ok. 80 tys. osób). Tragiczny jest też bilans zgonów związanych z zakażeniem koronawirusem w tym kraju - jest on już wyższy niż w Chinach. Do piątku zmarło na Półwyspie Apenińskim już ponad 3,4 tys. osób, w Chinach kontynentalnych - 3,2 tys. osób.