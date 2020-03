Koronawirus w Polsce. Ginekolog z Poznania zakażony. Przyjął ponad 140 pacjentek

Ginekolog do szpitala zakaźnego trafił w niedzielę. U mężczyzny potwierdzono koronawirusa. Wcześniej lekarz pracując w dwóch prywatnych gabinetach i szpitalu przyjmował pacjentki. Początkowo była mowa o kilkudziesięciu kobietach, ale sanepid podał, że dotarł do 141 pacjentek, a lista nie jest jeszcze zamknięta - informuje radiopoznan.fm.

Wciąż poszukiwane są kolejne kobiety. Ustalenie dokładnej liczby pacjentek może potrwać nawet do poniedziałku. Te, do których udało się dotrzeć, zostały objęte kwarantanną. - Wszystko, co mogliśmy zrobić, by pomóc sanepidowi w ustaleniu listy, zrobiliśmy natychmiast. Epidemiolodzy mają nazwiska i telefony wszystkich pacjentek, z którymi kontaktował się ostatnio mój mąż - mówiła żona zakażonego.