Koronawirus w Polsce. Śledztwo ws. organizacji wyborów. Piotr Mueller: absurdalna sytuacja

- Musi być jakaś podstawa prawna, w ramach której toczy się postępowanie - podkreślił. Dodał też, że termin wyborów określa konstytucja i w tym zakresie należy się poruszać. - Nie ma takich przepisów prawa, które mogłyby karać kogoś za to, że wykonuje terminarz konstytucyjny. To jest absurdalna sytuacja - dodał.

Mueller odniósł się także do stanowczej reakcji samorządowców na żądanie mailowe Poczty Polskiej danych osób ze spisu wyborców. - Jest przepis prawa, który pozwala na to, żeby Polska Poczta mogła dokumenty ws wyborów uzyskać. Ja rozumiem, że teraz każdy będzie mówił o formie, mówił o tym, czy mu się podoba jedno zdanie czy nie. Jest podstawa prawna do tego, żeby te dokumenty uzyskać. I samorządy w tej chwili łamią prawo - tłumaczył.

Koronawirus w Polsce. Wybory prezydenckie 2020

Rzecznik rządu zapewnił, że wszyscy Polacy będą mogli zagłosować w wyborach. Odniósł się też do propozycji, by rodacy mieszkający za granicą mogli głosować np. przez internet. - Wybory przez internet są dużo trudniejsze do bezpiecznego zorganizowania niż wybory korespondencyjne - powiedział. Odnosząc się do dramatycznej skali epidemii np. w USA, zaznaczył, że może tak się stać, że za kilka miesięcy sytuacja w Polsce będzie dobra, a w USA nadal zła i ciężko w takim wypadku rezygnować z wyborów prezydenckich.