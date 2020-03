Koronawirus w Polsce. Sędzia: cały dzień zastanawiałem się, czy świadek nie jest zakażony

- Dzisiaj przez cały dzień byłem na sali sądowej i z niepokojem patrzyłem na barierkę przy miejscu dla świadka, przy której co pół godziny zmieniała się osoba. Zastanawiałem się, co by było gdyby to ona była źródłem zakażenia - mówi Wirtualnej Polsce sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy SSP "Iustitia".