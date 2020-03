Koronawirus w Polsce. Potwierdzono 2 nowe przypadki

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Wśród zarażonych jest dziecko. Łącznie w kraju zachorowało 27 osób.

"Potwierdzone wyniki dotyczą: dziecka z woj. śląskiego (Cieszyn), które jest w dobrym stanie, oraz młodej kobiety z woj. łódzkiego (Łódź). W sumie to już 27 przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce" - podało Ministerstwo Zdrowia na Twitterze.

Koronawirus w Polsce. Rząd informuje o działaniach

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce potwierdzono 4 marca. To mężczyzna z Cybinki (woj. lubuskie), który był w odwiedzinach u córek w Niemczech. Wrócił do kraju autobusem rejsowym. Trafił do szpitala w Zielonej Górze. Służby ustaliły tożsamość pasażerów, którzy z nim podróżowali. Zostali objęci kwarantanną.