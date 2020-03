Koronawirus w Polsce. Rzecznik praw dziecka jednym głosem z Małgorzatą Kidawą-Błońską. Apelują o zmiany w specustawie

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak zaapelował do premiera i minister rodziny o pilną nowelizację specustawy. Nowelizacji domaga się także kandydatka KO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. Chodzi o objęcie prawem do dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodziców dzieci, które skończyły 8 lat.

Zgodnie ze specustawą po zamknięciu szkół, przedszkoli i żłobków, rodzice dzieci, którzy będą musieli się nimi zająć, mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Będzie on wypłacany przez 14 dni. Problem w tym, że zasiłek ten przysługuje tylko rodzicom tych dzieci, które nie ukończyły 8. roku życia. Co więc mają zrobić rodzice 9- czy 10-latków lub opiekunowie dzieci niepełnosprawnych? Nie wszyscy mogą pracować zdalnie lub wziąć urlop.

- Sytuacja w kraju jest bardzo poważna, rząd zapowiedział w środę zamknięcie żłobków, szkół i przedszkoli. To jest trudna decyzja, ale za tą decyzją powinny iść następne. Polskie rodziny muszą czuć się bezpieczne, a świadomość, że nie dostaną zwrotu za to, że będą ze swoimi dziećmi, gdy będą one miały więcej niż 8 lat budzi wielki niepokój - zapowiedziała podczas konferencji prasowej kandydatka KO na prezydenta, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.