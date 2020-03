WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus mapa

Koronawirus w Polsce. Rzecznik KGP: tegoroczne święta będą wyglądały inaczej - Do minimum została ograniczona możliwość poruszania się. Można spodziewać się, że podczas kontroli policjanci zapytają nas o cel wyjścia... Rozwiń Panie Mariuszu na początek pytamy … Rozwiń Transkrypcja: Panie Mariuszu na początek pytamy Do kiedy obowiązują dokładnie te ograniczenia w szczególności dotyczące przemieszczania się wychodzenia z domu Ja myślę że teraz na chwilę obecną to te które są tak naprawdę w tej chwili bo dopiero co zakończyła się konferencja pana premiera pana ministra zdrowia a więc daj na chwilę na to aby przede wszystkim jak największego jak najbardziej globalnego informowania opinii publicznej aby ta informacja dotarła do wszystkich za pomocą środków masowego przekazu umie chodzić na konferencji padła data 12 to jest dzień w którym w Polsce zaczynają się święta Wielkiej Nocy i to oznacza że święta Wielkiej Nocy w tym roku spędzimy najprawdopodobniej nosami bez rodziny bez wyjazdów do rodziny bo rozumiem że ograniczają podróżowanie właśnie w celach towarzyskich spotkania się do spotkania się z rodziną nam zależy na tym aby ta informacja dotarła do jak największej liczby ilości osób aby wszyscy wiedzieli że te zasady obowiązują bo chodzi tutaj przecież o zdrowie nas wszystkich wszystkich mieszkańców Polski wszystkich Polak obostrzenie będą trwały na chwilę obecną do właśnie tego terminu przedświątecznego a więc na pewno graniczy co spotkania rodzinne No i myślę że też zasady kwarantanny za obostrzeniami związane z izolacją No na tym rodzaju ma być jednak niestety byli w izolacji spotykali się z jak najmniejszą ilością liczbą osób i te spotkania rodzinne towarzyszącym wysłałem do tej pory Jak było na święto No muszą być obostrzone i tutaj pełne zrozumienie No musimy sobie zdać sprawę jako wszyscy jako całe społeczeństwo jako wszyscy Polacy mieszka ojczyzny że te Święta będą w tym roku wyglądały inaczej i że nie jest to czasu na wysyłanie sobie kartek z życzeniami ale tak naprawdę życzenia każdemu jakie powinniśmy skier do każdego Co oczywiście życzenia zdrowia i muszą to obostrzenia być wydrążone z użyciem musząc obostrzenia być nr peklowane No właśnie teraz właśnie co z tymi obostrzenia respektowanie Bo tutaj to nie ukrywajmy że bardzo duża rola właśnie policjantów jak to ma w praktyce wyglądać jak będzie sprawdzane To czy rzeczywiście osoba przemieszcza się w tym określonym celu na który pozwala chociażby premier Mateusz morawiecki My już czekamy na wykłady do akcji wykonawcy na pewno dzisiejszy dzień zaczniemy od takiej dużej można powiedzieć medialnej i kierowanej do wszystkich obywateli aby do dotarła informacja idolo również do tych którzy nie oglądają telewizji czy nie słuchają radia ale w każdy możliwy sposób będziemy chcieli dostać z informacją aby te osoby o tym że tak naprawdę do minimum zostało sprowadzone możliwości poruszania się następnie będziemy musieli wdrożyć w życie jak wychowanie tych przepisów a więc nigdy nie policjanci legitymowanie przez sprawdzenia tych osób żądać podania informacji gdzie ta osoba się uda jeszcze daje się rzeczywiście do miejsca pracy do tego zakładu pracy czy posiada przy sobie na przykład zaświadczenie o zatrudnieniu a takie doświadczenia będą potrzebne ja myślę to trzeba tutaj na chwilę obecną poczekać jeszcze na dokładne wytyczne i akty wykonawcze do Tychy przepisów na my musimy jako policjanci żądać podania informacji aby dokładnie jest sprawdzić zweryfikować czy rzeczywiście te osoby mają możliwość prawną i faktyczną pod lwami swojego zamieszkania Bo zrozumiały jest że niektóre zawody jakie wykonujemy niektóre profesji jakie wykonują poszczególne wymagają tego aby się przemieścić czy to samochodem czy bo tak że jeżeli chodzi o działalności chociażby związaną z służbom medycznym służbą zdrowia gdzie Przecież ci chorzy mogą się udać mogą prosić o pomoc czy zgłaszając różne chociażby u nas Panie rzecznik Kurde jakie to dobre sobie bo mówimy w tej chwili bo mówimy dosyć ogólnie na temat tych przepisów to doprecyzuj no obowiązuje cały czas 14-dniowa kwarantanna dla osób które wracają za granicę numer 1 To co dzisiaj jest nowe To ograniczenie liczby pasażerów w transporcie zbiorowym ma to być liczba osób o połowę mniejsza niż liczba miejsc siedzących w danym autobusie czy na przykład czy czy pociągu zakaz zgromadzeń zakaz organizacji imprez można się spotykać tylko i wyłącznie w liczbie do pięciu osób dobrze dobrze mówię nie dotyczy to spotkanie no i wprowadzony jest ograniczenie przemieszczania się za wyjątkiem właśnie drogi do pracy wolontariatu w walce z chorobą wirusową oraz niezbędnych z życia codziennego to ja bym prosił to wyjaśnienie Co to są one niezbędne codziennego tak żebyśmy No mieli jasność czy kiedy kiedy kiedy możemy wyjść z domu A kiedy nie możemy o ile większą śliwek adresu dla nas nie sprawi większego kłopotu Wicher liczba osób poruszających się pojazdami zakaz zgromadzeń i liczba osób przebywających w danym miejscu o tyle rzeczywiście będziemy musieli bardzo precyzyjnie opracować zasady sprawdzę które poruszają się po mieście czy rzeczywiście udają się one do pracy czy rzeczywiście one wracają z pracy czy idą na przykład do apteki po leki które są niezbędne w leczeniu czy na przykład do lekarza bo są te które wymagają wyjścia z domu wymagają wyjścia na zewnątrz i poruszania się po miejscowościach po ulicach